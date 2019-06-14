شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" فى موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ القائمون على مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى التحضيرات الخاصة بالجزء الثالث، حيث يعكف السيناريست عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات الأولي بينما وقع الاختيار على المخرج مصطفى فكرى لإخراج العمل بالكامل، بعدما أخرج عددا من القصص خلال الجزأين الأول والثانى، ومن المقرر أن يعرض الجزء الجديد فى موسم الشتاء نهاية هذا العام.

وعرض الجزء الثانى فى شهر سبتمبر الماضى ودارت أحداثه فى 45 حلقة، تضمنت 9 حكايات عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولتها نجمة ويتم تناولها فى 5 حلقات، قام ببطولة الحكايات كلا من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.

أما الجزء الأول عرض فى عام 2016 وتناول خلال 45 حلقة، 15 موضوعاً مختلفا مقسمة على 3 حلقات لكل موضوع، وناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشاكل التي تحدث بينهما، وكيف يمكن التغلب عليها لإنجاح علاقتهما، وقام ببطولته هانى سلامة مع وجود بطلة فى كل موضوع مثل نيكول سابا ودرة وشيرى عادل ومى سليم.