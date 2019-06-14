دينا الشربيني: عمرو دياب غيرني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها مع برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي، المذاع عبر راديو أف إم، إن علاقتها بالفنان عمرو دياب غيرتها لأنه متألق وناجح، وهو إنسان يجب أن نحبه، لأنه طيب وجدع، مشيرة إلى تأخذ رأيه في جميع أعمالها الفنية.

وأضافت دينا، أن عمرو دياب جعل منها شخصية أفضل بكثير، وكلاهما يحب الحياة، مشيرة إلى أن عمرو دياب يدفعها للأمام دائما، وتحب جميع أغنياته القديمة والحديثة".

وتابعت دينا أن شخصية "نور" في مسلسل "زي الشمس" تشبهها كثيرًا في الهبل والتسامح، وليس لديها مشكلة أن تظل كذلك، ولكن من المستحيل أن تسامح في الخيانة ولا تحب الغرور، وإنها مؤمنة بالرضا بدرجة كبيرة، ولكنها تشعر دائما إنها لم تحقق النجاح الذي تتمناه بعد".

مسلسل زي الشمس من بطولة دينا الشربيني في بطولة المسلسل أحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.