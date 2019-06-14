أحمد عز: ميزانية الممر تُنتج ثلاثة أفلام ( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال الفنان أحمد عز، إن فيلم الممر ليس فيلمًا حربيا وعسكريا فقط ولكن هناك رسالة منه أن كل شيء بالتخطيط والعلم والأمل.

وأضاف عز في لقائه ببرنامج "أون ست"، أن الفيلم يؤرخ لفترة من يونيو 1967 حتى 1968، مشيرًا إلى أن الأفلام الحربية مكلفة وفيلم مثل الممر تكلفته تنتج ثلاثة أفلام وأن وجود منتج مثل هشام عبد الخالق ومخرج كبير مثل شريف عرفة وتجسيد شخصية محببة للمصريين مثل شخصية البطل المصري أمر لا يمكن رفضه.

وتدور أحداث الفيلم حول كتيبة مصرية في فترة حرب الاستنزاف، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

فيلم الممر بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد رزق، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.