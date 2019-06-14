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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردا على أحد متابعيه الذي يتحدث عن ترشيح فرانس فوتبول لعصام الحضري وأبو تريكة ومحمد صلاح ومحمود الخطيب لجائزة الأفضل في أفريقيا خلال 30 عامًا.
وكتب العدل: "عايز تفهمني إن حسام حسن مش أفضل من كل دول على أي مستوي (باستثناء محمد صلاح).. يا راجل بطلوا تفرحوا وتهللوا لحاجات هبلة زي كأس العالم للأندية كده".
واختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قائمة أفضل 30 لاعبًا في تاريخ قارة أفريقيا، والتي شهدت تواجد 4 مصريين، هم محمد أبو تريكة وعصام الحضري ومحمود الخطيب ومحمد صلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختيار الخطيب وأبو تريكة ضمن الأفضل بأفريقيا.. مدحت العدل: حسام حسن أحسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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