ليلى علوي تشكر مهرجان طرابلس على تكريمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من تكريمها في مهرجان طرابلس.

وكتبت ليلى علوي: "شكرًا مهرجان طرابلس للأفلام على التكريم وشكرًا لأهل طرابلس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال".

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وانطلقت عروض "مهرجان طرابلس للأفلام" في دورته السادسة أمس الأربعاء، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية، وكرمت دورة عام 2019 الفنانة المصرية الكبيرة ليلى علوي والمخرج يسري نصر الله، في حفل الافتتاح على مسرح "الرابطة الثقافية" في طرابلس .

وعرض المهرجان فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" الذي تشارك فيه علوي وبحضور مخرج الفيلم يسري نصر الله رئيس لجنة تحكيم فئة الأفلام الطويلة في مهرجان طرابلس للأفلام 2019.