شاهد.. الراقصة دينا: “أنا في اسعد ايام حياتي”

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يونيو 2019 06:52 صباحاً - عبرت الراقصة المصرية دينا عن فرحتها بتخرج ابنها علي من الثانوية العامة قائلة انها تعيش اجمل ايام حياتها.

وظهرت الراقصة دينا في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام قالت فيه: “علي خلاص خلص الامريكان دبلوما يعني الثانوية العامة كدة انا في اسعد ايام حياتي” وتابعت “الف مبروك يا علي يا رب دايما وعقبال الجامعة ان شاء الله واشوفك قد الدنيا كلها”.

يذكر ان الراقصة دينا، 55 عاما، لديها ابن وحيد هو علي من زوجها السابق المخرج سامح الباجوري.