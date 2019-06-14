بعد دفاعها عن سوزان الحاج.. بولا يعقوبيان لـ نادين الراسي: “ما تخلي احزاب السلطة والأجهزة تستخدمك لأغراض وضيعة”

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يونيو 2019 06:52 صباحاً - اتهمت الفنانة اللبنانية نادين الراسي مواطنتها النائبة بولا يعقوبيان بتناقض موقفها ودعتها الى تفسير موقفها بين “الأمس واليوم” في ملف الرائد سوزان الحاج.

ونشرت الراسي تغريدة قديمة ليعقوبيان دافعت فيها عن الحاج، وجاء فيها: “الرائد سوزان الحاج تدفع ثمن نجاحها. قصة قلوب مليانة مش لايك عالعمياني، اللايك بالخطأ مش جريمة، محاسبة عالهوّارة”.

وقد استعادت الراسي موقف يعقوبيان الداعم لقضية عيتاني، وتغريدتها التي قالت فيها : “العدل ليس دائماً في المحاكم، غداً سيكون في المفكرة القانونية مع أحد أبرز ضحايا المافيا السياسية زياد عيتاني”، مرفقة إياها بردود جاء فيها: “وحياة إمي ضيّعت، لو سمحتِ حضرة النائب ترجعي تفسريلي، ضعت”، مضيفة”اليوم غيرّت الموجة وصارت عم تدعي لمظاهرة ضد المقدم الحاج أمام المحكمة العسكرية؟ فعلاً أصبحت مواقف النائبة يعقوبيان تسير بحسب الموجات… عيب”. وكتبت في تغريدة: “أمّا بالنسبة للنائبة بولا يعقوبيان، لو سمحتي عيديلي من الأوّل ضيّعت شويّ ما فهمت سامحيني صديقتي وخديني على قد عقلاتي”.

وأضافت الراسي تعليقاتها، داعمة الحاج بالقول: “سوزان الحج حبيش أعداؤك شبكات وخلايا لداعش والعدوّ لأنَّك يا بنت الخال كنتِ بالمرصاد ودائماً على حقّ، أمّا اليوم فبقايا إناث، لا تهتمّي يا بطلة بأفعالك وليس بثرثراتِك، سيّدة من بلادي شرف لعائلتي ولكلّ سيّدة الحق يسود”.

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وقد ردت يعقوبيان على الرسي بتغريدة قالت فيها: “حبيبتي نادين كنت عم دافع عن سوزان لما كانت عم تنطرد من شغلها لانها عملت لايك لتويت وهيدا الدليل اني بدافع عن “المظلوم”، يومها لم نكن نعرف انها تستطيع تلفيق تهمة لبريء وتنتقم من واحد مسكين”.

وأضافت: “دافعت عن سوزان اكثر من مرة لما كنت مفكرتها مظلومة ومش ظالمة وشريرة راجعي التواريخ والملف منيح”.

وتابعت يعقوبيان: “ما تخلي احزاب السلطة والأجهزة تستخدمك لأغراض وضيعة. انضمي للناس اللي عم تدافع عن بلد فقد بفضلهم كل مقومات الوطن وصار بؤرة مسرطنة. صدقيني هني الكذابين المضللين اصحاب الصفقات ع حساب صحتنا. لاقينا السبت الساعة ٦ رح نتظاهر رفضا للسياسات البيئية المدمرة. ودمتي نجمة جميلة مع الحق”.