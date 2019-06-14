محمد الشرنوبي يحتفل بخطوبته على المنتجة سارة الطباخ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل المطرب الشاب محمد الشرنوبي بخطوبته على المنتجة الشابة سارة الطباخ.

سارة شاركت جمهورها بصور من خطوبتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «خطوبتي رسميا من شرنوبي».

الشرنوبي ظهر في فيديو نشرته سارة وهو يطلب يدها من والدها، وتلقى الثنائي عدد كبير من التهاني من قبل الجمهور، وأيضا من قبل الفنانين.

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وكان من المهنئين الفنانة رانيا يوسف، أصالة، سامو زين، إنجي علاء، رزان مغربي، إيمان الحصري، وغيرهم.

سارة الطباخ هي منتجة ألبوم محمد الشرنوبي الأخير «زي الفصول الأربعة»، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا.

أغنية «النفسية» التي قدمها الشرنوبي حققت نجاحا كبيرا، وحازت على إعجاب الجمهور، الذي أعجب به، كما قدم الشرنوبي عدة حفلات مميزة، وبدأ يكون له قاعدة جماهيرية عريضة.

محمد الشرنوبي له نجاحات أيضا في مجال التمثيل، و شارك في شهر رمضان الماضي في مسلسل «لدينا أقول أخرى»، مع الفنانة يسرا ونجلاء بدر، كما شارك الفنان من فبل في مسلسل «أفراح القبة»، مع إياد نصار ومني زكي وعدد من النجوم.