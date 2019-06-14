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رامى رفعت يتعاون مع الشاعر أسامة محرز فى أغنية جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشاب رامى رفعت نجم برنامج صوت الحياة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أول حب"، من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشي، ومن المقرر أن يتم طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى انتهى رامى من تسجيل ألبومه الجديد الذى سيقوم بطرحه قريبًا، وذلك بعد تقديم أكثر من أغنية على طريقة السينجل حققت نجاحًا كبيرًا آخرها "الاسم عايش" والأغنية من كلمات عمرو يحيى، وألحان  تامر عاشور، وتوزيع أحمد عبد السلام، ومن إخراج على قنديل.

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