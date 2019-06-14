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شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة آرتى نوبة تقدم سهرة فلكلور الجنوب فى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة آرتى نوبة لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة بعد غياب، عبر سهرة فلكلور جنوبى على مسرح كايرو جزا فى العجوزة، وذلك فى تمام العاشرة مساء غد السبت.
وتعتبر «آرتى نوبة» من أبرز التجارب الموسيقية الجديدة فى ساحة الموسيقى البديلة بالإسكندرية، وبدأت رحلتها منذ حوالى 5 سنوات، وتعد من الباندات المصرية القليلة المعتمدة على تقديم نوعية الفلكلور النوبى الأصيل، ومن أشهر أغانيها «يا بكره»، و«ماسكجنا».
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