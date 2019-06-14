سوسن بدر تخطف الانظار بلوك جديد.. شاهد كيف اصبحت!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يونيو 2019 04:30 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية سوسن بدر الانظار وحظيت بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بأناقتها وجرأتها في حفل تكريمها بمهرجان “تري كور” الفرنسي للأفلام القصيرة.
فقد تألقت سوسن بدر، بفستان طويل ومنفوش فيروزي اللون، به فتحة أنيقة، وأكمام شيفون كشف عن جمالها وأنوثتها رغم سنها.
وانطلقت فعاليات المهرجان يوم الأحد الماضي، وسيستمر حتى الـ 16 من يونيو الجاري، وشهدت دورته الحادية والعشرين حضور كوكبة من الفنانين وصناع السينما، على رأسهم سوسن بدر، 62 عامًا. وكرّمت الجامعة البريطانية وإدارة مهرجان تري كور للأفلام القصيرة كلًا من: الفنانة سوسن بدر، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان السوري فراس نعناع، لدورهم في تشجيع الشباب السينمائيين.
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