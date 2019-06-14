شاهد.. دينا الشربيني عن عمرو دياب: “هو بني ادم لازم يتحب”!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يونيو 2019 04:30 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن علاقتها بمواطنها الفنان عمرو دياب قائلة انه “بني ادم لازم يتحب”.
وتابعت دينا الشربيني، خلال مقابلة اذاعية على “نجوم اف ام”, وصفها لعمرو دياب “هو طيب وجدع وراجل وحنين”.
كما كشفت انها تستشير عمرو دياب في كل الاعمال التي تقوم بها وقالت “عمرو غيرني خالص وخلاني شخصية احسن بكثير لأن هو عنده خبرة ومحب للحياة”.
يذكر ان عمرو دياب ودينا الشربيني ارتبط اسميهما في الفترة الاخيرة بشكل كبير حيث انهما دائما ما يظهران معا في المناسبات كما أنها ترافقه في معظم حفلاته.
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