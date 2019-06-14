أحمد السقا مع نجله في الطفولة.. صورة قديمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نشر الفنان الشاب ياسين السقا صورة له مع والده الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصورة ظهر فيها ياسين السقا مع والده، حيث كان مازال طفلا، ويلعب مع الفنان أحمد السقا، وكتب معلقا: «صورة من الماضي»، وعلقت والدته أيضا مها الصغير، وقالت إنها تحب الصورة كثيرا.

الجمهور أيضا علق على الصورة من خلال حساب ياسين الخاص، ولاحظوا الشبه الكبير بينه وبين والده.

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أحمد السقا متزوج من مها الصغير منذ عام 1999، وأنجب من مها 3 أولاد وهم ياسين وحمزة ونادية، وواجه خلال الفترة الماضية عدد من الشائعات عن طلاقه هو وزوجته.

«ولد الغلابة»، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.

المسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية، ولفت الفنان أحمد السقا انظار الجمهور أشاد به النقاد كما أشادوا بدور الفنان محمد ممدوح.