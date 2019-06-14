كرم جابر: رئيس الاتحاد العالمي للمصارعة طلب ضم ياسر جلال.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المصارع العالمي كرم جابر، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لتمارينه مع الفنان ياسر جلال، من أجل مسلسل “لمس أكتاف”، والذي شارك به بصفته كمصارع وممثل للمرة الأولى في السباق الرمضاني الماضي.

وقال كرم جابر، في تعليقه على الفيديو: “ده بس عشان الناس تعرف إن الراجل ده مش أتمرن كمال أجسام بس لا وڤيتنس fitness ومصارعه wrestling ومرونه والله رئيس الاتحاد طلب منه يلعب بطولة الاستاذه كل الشكر والاحترام والتقدير للفنان الأستاذ ياسر جلال”.

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ويشارك في بطولة مسلسل ”لمس أكتاف” ياسر جلال، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، وسمر مرسي، ومحمد عز، وكرم جابر، وهبة عبد الغني، وخالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركة سينرجي، ويذاع العمل حصريًا على شاشة “CBC”.

وقدم ياسر جلال خلال العمل جولات مصارعة حقيقة مع كرم جابر، وخلال أحداث المسلسل يتعرض الأخير لإصابة بسبب حركة عنيفة من ياسر جلال ويصاب بالشلل بسببها، ويعاني ياسر جلال، من تأنيب الضمير طوال حلقات المسلسل بسبب ذلك الأمر.