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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت الفنانة اللبنانية رولا يموت، الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بقيامها بشر صورة لهيفاء معها عبر خاصية الأستوري بموقع «إنستجرام».
ووجهت رولا يموت، رسالة خاصة لشقيقتها قالت فيها: «أختي فيكي الحياة أحلى، وذلك كمبادرة منها لإنهاء الخلافات والتي امتدت لسنوات بينهما.
كما ردت في تعليق أخر على تساؤلات متابعيها حول انتهاء الخلافات بينهما قائلة: «الخلافات كلها انتهت من وقت ما طلعت الأحكام ببراءتي».
يذكر أن الخلافات بين هيفاء، ورولا، ممتدة منذ سنوات، ولا تعترف بها هيفاء وهبي، وتبرأت منها بسبب كليباتها وملابسها الفاضحة، ووصلت الخلافات بينهما إلى ساحات المحاكم.
وكانت هيفاء وهبي، قد كشفت عن تعرضها لأزمة صحية منذ شهر، ولكنها لم تكشف تفاصيلها الأمر الذي فتح بابًا للتكهنات حول طبيعة مرضها.
وأعلن الصحفي اللبناني إيلي باسيل أن هيفاء، تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد وان صحتها متأخر’، وهو الأمر الذي دعا شقيقتها هنا ء للرد عليها مؤكدة أنها عارية تمامًا من الصحة.
وأضافت في تصريحات صحفية لإحدى المجلات اللبنانية: «هيفاء لا تعاني من مرض في الكبد، نعم هي مريضة وموجودة بالمستشفى ولكن لا يوجد أي مشكل بالكبد».
وأضافت: «هي الآن أفضل بكثير من قبل، عانت من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت نظيفة».
كانت هذه تفاصيل خبر مرض هيفاء وهبي يزيل الخلافات بينها وبين شقيقتها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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