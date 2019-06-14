داليدا خليل تصدم جمهورها بوجهها المشوه.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
صدمت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، متابعيها بظهورها بوجه مشوه وذلك في اول ظهور لها بعد انتهاء السباق الرمضاني.
داليدا خليل، حلت ضيفة على برنامج «لهون وبس»، والمذاع عبر فضائية LBCI Lebanon، في الحلقة الأولى للبرنامج بعد عودته للعرض بعد انتهاء شهر رمضان.
داليدا خليل، وجهت من خلال الحلقة رسالة لجميع المصابين بالأمراض الجلدية قالت فيها: «من لهون و بس كانت الرسالة لجميع المصابين بالأمراض الجلدية في خطوة تضامنية مؤمنة بجمال الروح و الإرادة و التمسك بالأمل الداخلي.. نور القلوب لا تخدشه أمراض الحياة».
وأكدت أن ظهورها بوجه مشوه يتطلب جرأة كبيرة إذ شعرت بقليل من الخوف عندما شاهدت نفسها في المرآة، لكنها كممثلة لا تمانع في تأدية دور شخصية مشوهة في أي عمل يخدم مهنتها في المستقبل.
وأطلت داليدا خليل، على جمهورها خلال الحلقة بجمبسوت باللون الوردي الفاتح وقماشس التول باللون الأحمر والوردي المنسدل على جانب واحد من تصميم Elisabetta Franchi.
يذكر أن داليدا خليل، شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل “أسود”، كما حلت ضيفة على مسلسل “هوجان”، مع الفنان محمد عادل إمام.
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