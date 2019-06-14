رانيا يوسف ترتدي تيشيرت محمد صلاح وتدعم المنتخب المصري.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
قبل الدخول في مباريات كأس الأمم الأفريقية، عبرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن تمنياتها لمنتخب بلدها بالتوفيق من خلال حسابها عبر موقع «أنستجرام».
رانيا يوسف ظهرت وهي ترتدي فانلة اللاعب الشهير المصري محمد صلاح، وظهرت في عدد من اللقطات وهي ترفع علم بلادها، وكتبت معلقة: «كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وباذن الله البطولة هتفرحنا كلنا كأس الأمم الأفريقية مصر المنتخب».
جمهور الفنانة رانيا يوسف أحب الصور التي نشرتها، واعتبرها لفتة وطنية منها، وتغزل الجمهور في صورها من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابها الخاص.
رانيا يوسف خرجت من السباق الرمضاني العام الماضي، وذلك بعد تأجيل عرض مسلسل «مملك إبليس»، مع الفنانة غادة عادل، وتستأنف رانيا حاليا تصوير العمل لعرضه قريبا.
الفنانة المصرية عرض لها خارج الموسم مسلسل «كأنه إمبارح»، مع أحمد وفيق وأحمد فراج، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.
رانيا واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل إما بتصريحاتها أو ملابسها، وصرحت مؤخرا في رمضان من خلال برنامج «شيخ الحارة» أن فستانها الفاضح في مهرجان القاهرة السينمائي خدمها وحقق لها مزيدا من الشهرة.
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