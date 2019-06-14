سامح حسين يؤدي العمرة برفقة زوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر الفنان المصري سامح حسين إلى المملكة العربية السعودية برفقة زوجته وسام حامد، لأداء مناسك العمرة.

سامح شارك جمهوره بصورة مع زوجته من المسجد النبوي، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “الحمد لله صلاةً في المسجد النبوي الشريف، بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

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الفنان المصري أضاف: “سلاماً على أرضٍ وطأتها القدم الشريفه للنبى الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم”، وقد دعا له جمهوره أن يتقبل الله منه عمرته.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين السينمائية هو فيلم “عيش حياتك”، الذي شاركه بطولته المطربة ساندي، وإدوارد، وسامية الطرابلسي، والمطرب محمد نور، وياسر الطوبجي، وأحمد التهامي، وإبراهيم فرح، ومها أبو عوف، وحامد الشراب، والطفل “آدم”، وهو من تأليف وسام حامد، زوجة سامح حسين، ومن إخراج تامر بسيوني.

و”عيش حياتك” فيلم رومانسى كوميدي تدور أحداثه عن إبراهيم الذى تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، ويعيش حياة روتينية شديدة، لكن من خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك، وكل ذلك بسبب رغبته فى جعل ابنه آدم يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.