سلمى رشيد تستقبل عامها الـ25 بـ«لوك» جديد وتستعرض حملها بجلسة تصوير مبهجة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

يبدو أن الفنانة المغربية سلمى رشيد قد قررت استقبال عامها الجديد والاحتفال بعيد ميلادها الـ25 بطلّة مختلفة.

نجمة Arab Idol تخلت عن الشعر الأسود، وصبغته باللون البني، كما ادخلت عليه خصلات شقراء، وقد حرصت الفنانة الشابة على استعراض طلّتها الجديدة بمجرد الحصور عليها بصورة من داخل صالون تصفيف الشعر، وقد اثار «لوك» سلمى الجديد اعجاب أغلب متابعيها، مؤكدين أنه زادها إشراقاً.

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من ناحية أخرى، خضعت سلمى لجلسة تصوير استعراصية لحملها، وشاركت متابعيها بلقطات منها، حيث ظهرت مرتدية فستان أبيض يجمع بين البساطة والأناقة، وكان لافتاً الضحكة القوية التي غطت ملامحها، وقد ارفقتها سلمى بتعليق كتبت فيه: «عيد ميلادي ال 25 هاد السنة عيدي مميز الحمد لله».

فانز سلمي هنأوها بعيد ميلادها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، كما دعوا لها أن يتمم حملها على خير، وأن تضع مولودها بسلامة وصحة.

من ناحية أخرى، خاضت سلمى رشيد لأول مرة تجربة التمثيل من خلال الفيلم التليفزيوني «قلبي بغاه» أمام محمد الخياري وعبد الإله رشيد وسكينة الفضايلي، ومن توقيع المخرج هشام الجباري.