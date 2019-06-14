مصطفى خاطر يكشف سر ظهوره بوزن زائد في مسلسل «طلقة حظ»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري مصطفى خاطر الكثير من التفاصيل عن كواليس تصوير مسلسله “طلقة حظ”، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

خاطر قال: “المسلسل كان صعبا جدا بالنسبة لي فهو بمثابة تجربة جديدة لي، وكواليس تصويره لم تكن كوميدية كما يتوقع البعض، ولكن في الواقع كانت هناك حالة جدية كبيرة، فأقدم خلال المسلسل لأول مرة ملامح إنسانية ولحظات حزينة بقدر كبير في الدراما من خلال شخصية “عبد الصبور”.

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وعن سر ظهوره بوزن زائد خلال أحداث المسلسل، أكد أنه أضطر لذلك حيث أن مؤلف العمل إيهاب بليبل طلب منه أن يزداد في الوزن بسبب طبيعة شخصية “عبد الصبور” التي قدمها في المسلسل.

الفنان المصري أكد أنه كان متوتراً قبل التصوير، وذلك بسبب ملامح الشخصية وطريقة المشي والكلام ، ولكن مع التصوير بدأ يتعمق في الشخصية تدريجيا.

يذكر أن مسلسل “طلقة حظ” يعد البطولة الثانية لمصطفى خاطر وشاركه فيه أيتن عامر، وهبة مجدى، ومحمد أنور، وخالد أنور، وإيمى سالم، وميرنا نور الدين، ورانيا شاهين، وياسر الطوبجى، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ وحسني شتا تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.