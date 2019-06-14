إسعاد يونس تقدم واجب العزاء في شقيقة زوجها الأول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرصت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، علي تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتورة سامية الهجرسي، عضو الاتحاد المصري للجمباز وأستاذ دكتور بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، وشقيقة زوجها الأول الفنان الراحل نبيل الهجرسي وذلك بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية.

شهد العزاء تواجد عدد كبير من مشاهير المجتمع وأسرة الراحلة وأشقاء الفنان الراحل نبيل الهجرسي، منهم الكابتن عبد الرؤوف الهجرسي، واللواء سهام الدين الهجرسي.

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يذكر أن الفنانة إسعاد يونس، تزوجت للمرة الأولى من الممثل الراحل نبيل الهجرسي، وأنجبت منه ابنة واحدة هي نورهان الهجرسي.

إسعاد لم تتحدث عن أسباب الانفصال، ولكن ظلت علاقتها جيدة بوالد ابنتها حتى وفاته، ووقتها نعته عبر حسابها الخاص على «فيس بوك».

ورحل الفنان نبيل الهجرسي، في 19 يناير من عام 2013، عن عمر يناهز 70 عاما، واشتهر الفنان بخفة دمه وقدم عدد من الأدوار الكوميدية ومن أهم أعماله في السينما: «الفرن، البنات عايزة إيه، أصعب جواز، سارق المحفظة، أنا وزوجتي والسكرتيرة».

وكانت صاحبة السعادة، قد تزوجت بعد انفصاله عنه من علاء الخواجة، وأنجبت منه ابنها عمر الخواجة، وعاشت معه حياة مستقرة حتى فاجأها بارتباطه بالفنانة شيريهان.