نور اللبنانية تبحر في عبق التاريخ بـ7 إطلالات مبهرة داخل قصر السكاكيني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية نور لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، اختارت أن تبحر فيها بعبق التاريخ بعدسة المصور محمد سيف أمام وداخل واحد من أقدم وأجمل قصور القاهرة، وهو قصر السكاكيني.

نور تألقت خلال الجلسة بـ7 إطلالات مبهرة، تنوعت ما بين الفساتين والـJumpsuit، وكان لافتاً اختيارها لتسريحات شعر مختلفة وجديدة، كما تزينت بإكسسوارات أنيقة، في الوقت الذي اختارت فيه أسلوب ماكياج بسيط ناي إطلالاتها وأبرز جمال ملامحها.

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فانز ومتابعو نور تفاعلوا مع الصور بشكل واسع عبر تعليقات اعربوا فيها عن اعجابهم بأجواء الجلسة، سواء المكان الذي تم فيه التصوير، وكذلك اختيارات الفنانة من ملابس وإكسسوارات وشعر، مؤكدين انها واحدة من أجمل جلسات التصوير التي خضعت لها النجمة اللبنانية.

من ناحية أخرى، تواصل نور تصوير فيلمها الجديد «الأوضة الضلمة الصغيرة» الذي تشارك في بطولته أمام أكرم حسني، بيومي فؤاد، بدرية طلبة، وغيرهم، والفيلم قصة وإخراج محمد سامي، وحوار هشام هلال، ومن المنتظر عرضه خلال الموسم الصيفي المقبل.