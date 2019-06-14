أحدث ظهور لعمرو دياب ودينا الشربيني في حفل عيد ميلاد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على حضور حفل عيد ميلاد صديقهما عمرو منسي، المدير التفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي.

عمرو دياب ودينا الشربيني التقطا عدد من الصور التذكارية سويا خلال الحفل، وقد ظهر كل منهما بإطلالة باللون الأبيض.

الحفل شهد أيضا حضور السيناريست تامر حبيب، بالإضافة لعدد من أصدقاء عمرو منسي من خارج الوسط الفني.

يذكر أن دينا الشربيني قد تحدثت مؤخرا بشكل صريح لأول مرة عن الفنان عمرو دياب، الذي تربطها به علاقة عاطفية، لم يعد أي منهما يحاول إخفائها عن الجمهور.

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فخلال استضافة دينا وفريق عمل مسلسلها “زي الشمس” في برنامج “الحكاية”، وجه لها الإعلامي عمرو أديب سؤالا مفاجئا عن رأي الفنان عمرو دياب في المسلسل، وهو ما أحرجها بشدة.

دينا قالت: “عمرو دياب هو أكبر داعم لي في حياتي سواء العملية أو الشخصية، وكان أكبر داعم نفسي لي أثناء التصوير، وكان دوما يزيد من ثقتي في نفسي في لحظات تعبي من التصوير”.

أما عن رأيه في المسلسل، أكدت أنه سعيد بالمسلسل أكثر منها ومن فريق عمل المسلسل نفسه، قائلة: “عمرو كان سعيداً بنجاح العمل أكثر منا، وكان يتابعه بشغف”.

وأضافت أن عمرو عندما كان يراها متوترة كان يهدئ من روعها ويقول لها: “لماذا القلق، مسلسلكم حقق نجاحاً كبيراً ومكسر الدنيا مش لازم تقلقي؟”، مؤكدة أنه دائما ما يعطيها طاقة إيجابية ويدعمها في عملها.

وعلاقة دينا الشربيني وعمرو دياب بدأت منذ فترة، حيث تم الربط بينهما في العديد من الأخبار، حتى بدأت دينا تظهر في حفلات عمرو، ورافقها عمرو في عدة مناسبات، وكشفت صورهما معا عن وجود علاقة عاطفية قوية بينهما.