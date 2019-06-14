هل ارتبطت منة فضالي بهذا الفنان؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها بصورة حديثة لها ظهرت فيها وهي ترتدي فستان الزفاف، وظهر معها في الصورة الفنان أحمد صفوت مرتديا بذلة الزفاف.

وعلى الرغم من أن الفنانة المصرية كشفت أن هذه الصورة ما هي إلا البوستر الدعائي لمسرحيتهما الجديدة، والتي تحمل اسم “جوازة مرتاحة”، إلا أن عدد من جمهورها تكهنوا بوجود علاقة عاطفية تربطها بأحمد صفوت.

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منة أرفقت الصورة، على حسابها على “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: ” بسم الله توكلنا علي الله جوازه مرتاحه.. منه فضالي احمد صفوت اخراج محمد جبر”، فعلق أحد المتابعين قائلا: “هتعلنو عن خطبتكو بعد الفيلم صح.. زي اي اتنين قبلكم”.

ويبدو أن هذا التعليق أغضب الفنانة المصرية كثيرا، ونفت وجود أي علاقة عاطفية تربطها بأحمد صفوت، حيث قالت: “ده مسرح يا محترم و عيب كده”.

يذكر أن الفنانة المصرية منة فضالي، كانت قد كشفت العام الماضي عن زواجها من الملحن المصري محمد ضياء الدين، وذلك بشكل سري لمدة عام كامل وانفصلت عنه بعد هذه الفترة.