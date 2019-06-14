النجم التركي بوراك دينيز يلتحق بالجيش.. شاهده بالزي العسكري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التحق الفنان التركي بوراك دينيز بالجيش التركي، ليؤدي واجب الخدمة العسكرية، حيث انضم لوحدته العسكرية في مدينة تيكيرداغ منذ أيام.

بوراك قرر الاستفادة من قانون بدل الخدمة العسكرية، حيث سيتواجد في وحدته مدة 21 يوماً فقط، على أن يدفع مقابل مالي نظير اعفائه من تأدية المدة كاملة، وقد انتشرت صورة للفنان الشاب بالزي العسكري من داخل وحدته، وهي اللقطة التي طهر فيها بوراك بشعر قصير خلافاً لطلّته المعتادة.

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من ناحية أخرى، عُرض لبوراك دينيز مؤخراً مسلسل «حكايتنا» الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة»، كما أنه يجهز لمسلسل جديد بعنوان «المدير» ومن المنتظر أن يبدأ في تصويره قريباً، على أن يُعرض عبر شاشة Showtv.

يُذكر أن بوراك تألق في عدة أعمال درامية، وضعته على قائمة نجوم الدراما التركية، ومن أبرزها «الحب لا يفهم من الكلام» أمام هاندة إرتشل، و«عطر الأمس» أمام مريم أوزيرلي ومراد يلدريم، و«مد وجزر» أمام شآتاي أولسوي وسيريناي ساريكايا.