أنغام تحتفل بتخرج نجل شقيقتها الراحلة غنوة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية أنغام في حفل تخرج نجل شقيقتها الراحلة غنوة من «كي جي 2».
الملحن الكبير محمد علي سليمان والد أنغام نشر صورة لها مع نجل شقيقتها ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، وكتب: « حبيبة بابا النغنوغ تشارك ياسين ابن الغالية المرحومة غنوة حفل تخرجه من كي جي 2».
جمهور الملحن والفنانة أنغام عبر عن إعجابه بالصورة، وتأتي تلك اللقطة لتنفي ما قيل بشأن إهمال انغام لنجل شقيقتها الراحلة.
وشارك ياسين في مسلسل زي الشمس، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة دينا الشربيني وأحمد صلاح السعدني وريهام عبد الغفور وأحمد داود وسوسن بدر وعمر السعيد، وتأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز، بعد اعتذار كاملة أبوذكرى.
وكانت الفنانة الشابة غنوة قد لقيت مصرعها في أكتوبر من عام 2018، بعد تعرضها لحادث أليم، وتركت ابنها في سن صغير، وقال والدها محمد علي سليمان إن أنغام تبنته.
أنغام كان بينها وبين شقيقتها خلافات استمرت لسنوات، حيث رفضت أنغام أن تدخل شقيقتها مجال الغناء وقالت إنها ليست موهوبة.
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