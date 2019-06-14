شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "قيد عائلى" يكشف موعد استئناف تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج تامر حمزة لـ"الخليج 365"، أنه سيستأنف تصوير مسلسله "قيد عائلى"، بعد أسبوع تقريبًا بعد عودة أبطال العمل من الإجازات، لافتًا إلى أنه يتبقى له 10 أيام تصوير فقط، ويتم استكمال عرض باقي الحلقات بدءًا من الحلقة 26.

وتابع تامر حمزة أنه لا يعلم حتى الآن موعد عرض العمل بعد عرض 25 حلقة على قنوات dmc، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يستكمل التصوير فى شهر رمضان الماضى ولكن بسبب انشغال أحد أبطال المسلسل توقف التصوير.

يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

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مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.