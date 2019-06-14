شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يسجل أغنية جديدة لـ"كأس الأمم الأفريقية" ويطرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم حكيم، لطرح كليب جديدة عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تقام فى مصر يوم 21 يونيو الحالي، ومن المقرر أن يتم طرحها على القنوات الفضائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى أعلن حكيم عن مواصلته التحضير لألبومه الغنائى الجديد، والمقرر طرحه نهاية العام الجارى، واعدًا جمهوره بتقديم ألبوم غنائى مختلف ينال إعجابهم.

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يذكر آن حكيم شارك مؤخرًا فى حفل الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية فى وجود ساندى ورامى صبرى، وتعتبر أغنية "مسك الختام" آخر أغانيه التى تم طرحها خلال الفترة الأخيرة.