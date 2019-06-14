فيديو| لهذا السبب وصفت دينا هذا اليوم بالأسعد في حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة دينا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو تعلن أن اليوم هو الأسعد في حياتها.

وعلقت دينا على الفيديو: "النهاردة أحلى يوم في حياتي، علي ابني خلص الأمريكان دبلوما يعني الثانوية العامة وكدا أنا في أسعد أيام حياتي، مبروك يا علي وعقبال الجامعة.".

وعلقت دينا على الفيديو: "مبروك يا حبيبي، يا رب أشوفك دايما ناجح ومحقق كل اللي بتتمناه".