محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة دينا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو تعلن أن اليوم هو الأسعد في حياتها.
وعلقت دينا على الفيديو: "النهاردة أحلى يوم في حياتي، علي ابني خلص الأمريكان دبلوما يعني الثانوية العامة وكدا أنا في أسعد أيام حياتي، مبروك يا علي وعقبال الجامعة.".
وعلقت دينا على الفيديو: "مبروك يا حبيبي، يا رب أشوفك دايما ناجح ومحقق كل اللي بتتمناه".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| لهذا السبب وصفت دينا هذا اليوم بالأسعد في حياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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