رامز جلال ينشر صورة مع "أمح": أنا دخلت التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان رامز جلال، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة لمشجع الأهلي الشهير "أمح" مع بوستر فيلم "سبع البرمبة".

وكتب رامز: "أنا دخلت التاريخ قمح النجم دخل الفيلم، سبع البرمبة بجميع دور العرض والله المستعان".

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"أمح"، أحد مشجعي النادي الأهلي، ولا يغيب عن مباريات النادي وتدريباته، ونال شهرة كبيرة من خلال فيديوهات بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيلم بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد ثروت، جميلة عوض، مها أبو عوف، نور قدري، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.