نبيل الحلفاوي: هذه مكاسب منتخب مصر من مباراة تنزانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على فوز منتخب مصر على منتخب تنزانيا بهدف نظيف سجله أحمد المحمدي.
وكتب الحلفاوي: "ما خرجت به من تجربة اليوم، في حدود القائمة الموجودة.. مروان هو الأساسي لمركز رأس الحربة، وسنحدد مدى صحة هذا الرأي أمام غينيا".
وأضاف الحلفاوي: "نحتاج بجانب طارق إلى هاف يتقدم وصانع ألعاب لذا أرشح السعيد والاستفادة بوليد بين صلاح وتريزيجيه، وردة أفضل بديل لأي من المذكورين أعلاه، المحمدي مهم ومؤثر".
يُذكر أن المنتخب المصري تغلب على منتخب تنزانيا 1-0 في مباراة ودية جمعت الفريقين استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، التي تقام في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو القادم.
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