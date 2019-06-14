جن أول مسلسل عربي من إنتاج نيتفليكس.. الخليج 365 في موقع التصوير وتلتقي صناعه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 03:10 صباحاً - بعد تميز نيتفليكس كأفضل شركة رائدة عالمياً في مجال تقديمها خدمة الترفيه عبرالإنترنت عبر إنتاجاتها الضخمة لأجمل وأهم المسلسلات والأفلام الروائية الأصلية والوثائقية والمسلسلات الدرامية والعائلية والكوميدية والخارقة التي يشاهدها يومياً 130 مليون عضو في شبكتها،في أكثر من 190 دولة حول العالم،يستمتعون بما تقدمه وتنتجه لهم خصيصاً بأضخم الميزانيات، وأحدث التقنيات مع أبرز وأهم المواهب التي تستقطبها من كافة دول العالم، أعلنت عن إطلاقها أول مسلسل أردني عربي من إنتاجها بعنوان: جن وهو أول مسلسل أردني عربي من إنتاجها باللغة العربية، حيث تخترق من خلاله بجرأة عالم الماورائيات التراثي الحاضر في المجتمعات القديمة من منظور معاصر، قدمت فيه مزيجاً درامياً مثيراً ،استحضرت فيه تراث الشرق العربي القديم في واقع الشباب المعاصر الحقيقي للشباب العربي ،وجسد البيئة الأردنية المحلية من خلال تصويره في 12 موقعاً قديماً وأثرياً من أشهرها:البتراء –مدينة الأنباط الوردية المنحوتة في الحجر منذ آلاف السنين ووادي رم في مدينة العقبة،وعمان القديمة ،وعراق الأمير،مما سيتيح لملايين المشاهدين الإستمتاع بجمال طبيعة الأردن القديمة التي لا يتاح للكثير رؤيتها بزيارة واحدة.



القصة



وتدور أحداث مسلسل جن الأول من نوعه أردنياً وعربياً حول مجموعة شباب مراهقين توضع علاقاتهم العاطفية والاجتماعية في اختبار حقيقي حين يستحضرون بطريقة خاصة قوى خارقة من الجن فهل سيتمكن الأصدقاء من الإتحاد معاً ضد الشر أم أنه سيأخذهم إلى طرق أخرى تهدد حياة بعضهم؟



دردشات فنية



نظمت نيتفليكس جولة إعلامية واسعة في مواقع تصوير جن المكون من ست حلقات تلفزيونية في العاصمة الأردنية عمان ،والتقينا طاقمه العالمي المميز الذي يتجاوز عدده الـ 100 شخص تقريباً من مختلف الجنسيات.



كاتب العمل إيلان داساني: اخترنا الجن محور مسلسلنا العربي الأول



التقت الخليج 365 بعض العاملين الرئيسيين في مسلسل جنّ وعلى رأسهم، المنتج التنفيذي ومخرج وكاتب العمل إيلان داساني ،فسألته الخليج 365:



ما سبب اختيارك موضوع الجن محوراً رئيسياً لأول مسلسلأردني عربي تنتجه نيتفليكس في العالم العربي؟



اخترنا الجن بالذات لكونه مكوناً رئيسياً في فولكلور وثقافة وتراث شعوب منطقة الشرق الأوسط ،وكل إنسان في العالم العربي لديه قصة مثيرة أو حكاية أسطورية غامضة عن الجن،في الأردن أو لبنان أو السعودية ،وهو جزء مهم من الثقافة العربية القديمة والحديثة. وكتب النص والحوارات بالإنكليزية ،وكان الممثلون أكثر حرية بتحويله للغة العربية باللهجة الأردنية المحلية.



راجيف داساني صاحب فكرة مسلسل جن



-وأوضح راجيف داساني- منتج تنفيذي ومخرج وسيناريست صاحب فكرة جن عن أهم الصعوبات التي واجهتهم فقال:أهم صعوبة واجهناها هو كتابة نص واقعي مقارب للواقع بصبغة محلية أردنية ،واخترنا نجومه الشباب من بين أفضل 100 شاب وشابة تقدموا للإختبارات الأدائية،كما تعاونا مع خبرات أردنية كالمخرج أمين مطالقه وخبرات أخرى.فقدمت بقالب درامي مشوق يثير اهتمام المشاهدين من كافة أنحاء العالم في الغرب والشرق.



-هل تؤمن أنت شخصياً بالجن لدرجة رغبتك بمشاركة الملايين لك بهذا المعتقد عبر مشاهدته على شاشة نيتفليكس حصرياً؟



لست متأكداً من وجود الجن تماماً،لكننا اتفقنا مع نيتفليكس على أهمية إنتاج وتقديم عمل يعرض جزءًا هاماً من الفلكور العربي،وثقافة الأساطير العربية المتناقلة من جيل لآخر،حتى يتعرف ملايين المشاهدين من غير أهالي المنطقة على هذا الفلكلور الأسطوري المحفز للخيال والعقل معاً.



أبطال جن نجوم جدد يمثلون لأول مرة



اختارت نيتفليكس في أول مسلسلاتها العربية مواهب جديدة محلية من الأردن لتطلق نجوماً جدداً بأدوار مزيج من الخيال والواقع، واعدين بالنجاح، يجسدون الحلم والأسطورة الخاصة بهم في عالم الجن:



بطلة مسلسل جن عائشة شهالتو:أنا سعيدة بشخصيتي الدرامية الأولى فيرا



التقت الخليج 365 ببعض منهم في موقع التصوير بأحد فلل منطقة عراق الأمير بعد مشاهدتنا للتصوير،ولفتنا أداء الوجوه الجديدة الطبيعي والدافىء بصورة انتزعت إعجابنا الصعب انتزاعه أحياناً من نجوم ذوي خبرة،خاصة بطلته الأولى:



-عائشة شهالتو -20 عاماً- موهبة أردنية واعدة- تؤدي دور فيرا بطلة جن حول دورها قالت: فيرا فتاة غامضة،غير مفهومة للكثيرين حولها،قوية الشخصية،تفعل ما تريد إن رأته صواباً،ونظرتها بعيدة المدى. و أنا سعيدة بأدائي لشخصية فيرا كثيراً،ولم أفضل أي دور آخر عليها،وأصبحت خلال التصوير جزءًا مني. مرت فيرا بظروف خاصة صنعت منها شخصية تسعى لتحقيق للعدالة.



-هل هذه أول تجربة لك بالتمثيل؟



نعم،ويعتبر مسلسل جن أول بطولة درامية لي ،وتجاربي السابقة كانت في المدرسة فقط.والتمثيل حلمي المبكر منذ الطفولة،فلما عرفت باستعداد نيتفليكس لإنتاج أول مسلسل أردني عربي لها في الأردن بعنوان جن،تحمست له من الدقيقة الأولى،وقلت لنفسي لأدرب: لأرى ما سيخرج منا.



-هل خضعت لدروس واختبارات في التمثيل قبل التصوير بحكم إنك ممثلة جديدة؟



نعم،خضعت لاختبارات وتدريبات لمدة شهرين ونصف حتى تم اختياري لدور فيرا ،ثم دخلنا جميعاً في ورشة تدريب ودروس تمثيل سبقت التصوير والتسجيل النهائي.ونيتفليكس حققت حلمي كممثلة صاعدة، ولم تخيب ظني أبداً.



-ما أكثر شيء جذبك لمسلسل جن؟



أنه يقدم مسلسل جديد من نوعه عربياً ومحلياً،لم يقدم في الأردن من قبل أي مسلسل تدور كل أحداثه حول المراهقين بهذه الضخامة الإنتاجية والفنية.

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-ما هي خططك للمستقبل أم إنها مؤجلة حتى يعرض جن وترصدي صداه الجماهيري؟



لا أنتظر رد فعل الجمهور على أدائي في جن،المهم إني فعلت وأفعل ما أحبه،فإذا وجدت فرصة عمل مميز، سأعمل به بدون تردد،أما مسألة الإستمرار بالتمثيل..لا أعرف، أنه بيد المستقبل.



سلطان الخليل:لي تجارب سابقة بالتمثيل لكنها ليست بضخامة مسلسلي جن



والتقينا الممثل الواعد سلطان الخليل-21 عاماً- الذي تحدث عن التمثيل ومسلسله الضخم الأول جن بشغف وحماس قائلاً:لقد عشقت التمثيل منذ كان عمري 8 سنوات،لهذا اخترت دراسة فن التمثيل والإخراج في الجامعة.



وعملي مع شركة نيتفليكس بمسلسل جن فرصة مهمة لي حتى انطلق في عالم الدراما والفن بشكل احترافي.ولي تجارب سابقة صغيرة بالتمثيل أعتز بها جداً رغم إنها ليست بضخامة مسلسلي جن.



-ماهي طبيعة دورك وأسلوب تقمصك له؟



أؤدي في جن دور ياسين،طالب مدرسة بسيط وواقعي ،يعاني من ضغوطات أسرية وتربوية،ويتحول تدريجياً لشاب ناضج بواسطة صداقة غريبة تجمعه مع شخص آخر،لا أستطيع البوح عن طبيعته، إن كان من الجن أو الإنس.



وتقمصي للشخصية عميق جداً،ويستمر لفترة طويلة حتى خارج التصوير،وهذا أمر إيجابي فنياً، لحاجة الممثل إلى ذلك حتى يشعر بالفعل أنه الشخصية الدرامية نفسها مما يضفي واقعية مثالية لأدائه.



-ما أكثر ما جذبك إلى مسلسل جن حتى شاركت فيه بحماس؟



أعجبني نصه المميز الذي قدم الشباب العرب بطريقة يطمح الشباب العرب إليها. وما حمسني له أيضاً،أنه أول مسلسل عربي من إنتاج شركة نيتفليكس الرائدة العالمية.



نجوم جدد ينطلقون بقوة إلى العالمية من بوابة جن



من بين مائة شاب وشابة اختارت نيتفليكس وجوهها ونجومها الجدد الأردنيين لتدخلهم العالمية من بوابتها الواسعة في أول بطولة جماعية لهم في مسلسلهم الأهم في حياتهم :جن المكون من 6 حلقات فقط.والأبطال الرئيسيون المحركين لأحداثه هم:



-عائشة شهالتو- بدور فيرا التي تبحث عن الإنتقام بأي ثمن وطريقة.



-حمزة أبو عقاب- بدور كيراس الجنيّ المكلف بحراسة الجنّ الأشرار.



-سلمى ملحس- بدور ميرا ،المراهقة المتمردة التي تحطمت نفسياً لفقدانها والدتها فجأة ،فتحاول أن تتعلم كيف تحب من حولها مجدداً،فتلتقي الجني كيراس،فهل يعلمها الحب على طريقة الجن؟



-سلطان الخليل- بدور ياسين- الذي يكافح في عالم صعب يبدو متآمراً ضده بكل شيء،ويرتبط بصداقة غريبة وغير طبيعية مع فيرا ،الباحثة عن الانتقام،ويحاول أصدقائه إنقاذه منها فهل ينجحوا أو يقع ضحية مشاعره نحوها؟



وتفردوا رغم قلة خبرتهم بأداء طبيعي لافت،شدنا نحن الإعلاميين خلال متابعتنا لمشاهدهم في أحد مواقع التصوير المختارة بعناية لتتلاءم مع طبيعة الأحداث المثيرة والمشوقة.

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