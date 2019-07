بالصور: أبرزهم جيني اسبر وداليدا خليل هذه أغرب إطلالات النجوم في مت غالا لبنان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 03:10 صباحاً - تداعى النجوم ليل أمس على السجادة الحمراء بملابس غريبة في أول حفل "مت غالا" Met Gala يشهده لبنان والعالم العربي، هذا الحفل الذي يعد أكبر حدث عالمي خاص بالموضة، حيث يتم تشبيهه بحدث جوائز الأوسكار، ويتخذ من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك مركزاً له.

ليل أمس اتخذ مركزاً له في مجمع "r8tedlb" في مدينة جبيل اللبنانية، وتعود فكرته للممثل جو صادر وشقيقه جيمي ، تحت شعار " Go weird.. Go out of the bo" أو النجوم لأول مرة بإطلالات خارج المألوف.

جيني إسبر تتوسط جو وجيمي صادر



أبرز النجوم المشاركين



بعض النجوم و النجمات نجحوا في اختيار إطلالات لافتة ومبتكرة تناسبت مع موضوع الحفل، والبعض الآخر كانت إطلالاته كارثية وفيها الكثير من المبالغة وبعيدة تماماً عن فكرة الحدث.

أبرز النجوم الذين حضروا الحفل: جيني إسبر، داليدا خليل، وسام صليبا، روان طحطوح، جويل الفرن، يمنى شري، زاهي وفادي الحلو، منال طحطوح، فادي حرب، أرزة شدياق، شربل زوي، نيكولا مزهر، جيهان خماس، بونيتا سعادة.



جو صادر: لمست حماساً كبيراً من قبل النجوم



جو صادر تحدث لـ"الخليج 365" أن "الهدف من وراء فكرة "مت غالا" هو أنه لا ينقصنا أي شيء للقيام بفكرة غريبة كالتي نراها تحصل في الخارج، علينا فقط أن نضع أيدينا بأيدي بعض، لدينا نجوم كبار في لبنان وإعلام أيضاً.

وأكد جو أنه "سيتم تجنب الأخطاء التي ستحصل في العام المقبل وستكون التحضيرات أقوى".

جو وجيمي صادر وداليدا خليل وشربل زوي



وهل يخاف من النقد الذي من الممكن أن يطال الحدث؟

النقد موجود دائماً ولا يمكن أن ترضي الجميع، وانشالله عام بعد عام سيكون الحفل أفضل.

هل كان هناك صعوبة في إقناع نجوم الصف الأول للمشاركة في الحفل؟

الحضور الذي أتى والذي لم يأت بالنسبة لي ينتمون إلى الصف الأول، هناك من أبهرته الفكرة وهناك مجموعة من الأساس ترفض حضور أي حدث يقام، ولكن بشكل عام لاحظت حماساً كبيراً لدى الجميع للمشاركة".

أزياء النجمات في حفل الـ Met Gala 2019 الأغرب في تاريخ الموضة

جيني اسبر: هكذا ستطل فيكتوريا في العام 2030

جيني إسبر



النجمة جيني اسبر أكدت أن مصمم فستانها استوحى لها التصميم الذي ارتدته من شخصية فكتوريا التي لعبتها في مسلسل "حرملك" بأنه من الممكن أن تطل الأخيرة بهذا الشكل في العام 2030".

وتابعت: "جمعت في إطلالتي بين الأنوثة والغرابة في آن واحد، وأشعر أن كل أنثى لديها شيء غريب، المهم في الأمر هو أن تكون على دراية تامة بتنسق الألواتن كي لات تقع في فخ الإطلالة المبتذلة".

وعن النجمة التي تلفتها إطلالتها في حفل "مت غالا" العالمي أجابت "كل واحدة لديها ستايلها الخاص ولكن أنا أفضل جينيفر لوبيز ولفتتني جيجي حديد كثيراً في العام 2019، وطبعاً لا يمكن إلغاء ليدي غاغا بكل ما تحمله من غرابة حول إطلالاتها".



داليدا خليل: تلفتني ليدي غاغا

أجمل الإطلالات من صيحة الريش من وحي النجمات

نجمة أسود داليدا خليل اختارت فستاناً باللون الأسود حمل توقيع شربل زوي، وأرادت داليدا أن تظهر قوة المرأة من خلال اللون الأسود والمكياج القوي الذي اعتمدته.

وعن النجمة العالمية التي تلفتها إطلالتها في الـ"مت غالا" العالمي قالت "ليدي غاغا من أكثر النجمات اللواتي تستهويني إطلالاتها الغريبة، بالإضافة إلى عائلة الكارداشيان".

داليدا خليل



وهل من الممكن أن ترتدي داليدا فستاناً على شكل برغر كالفستان الذي ارتدته كايتي بيري في العام 2019 قالت "لا مشكلة لي فنحن في "مت غالا" ".

وكونك ممثلة هل تفضلين جائزة في الموضة أم عن دورك في عمل درامي أجابت "طبعاً كوني ممثلة تركيزي الأساسي على عملي ومصدر رزقي والذي هو التمثيل ".

وهنا تدخل جو صادر صاحب فكرة الحفل وقال "أتمنى لو كل الممثلين كـ داليدا، بدأت مشواري معها". وتمنى أن يحقق ما حققته الأخيرة وهي باركت له ولـ جيمي بأن تفكيرهما عالمي بمجرد أنهما فكرا بالقيام بهكذا حفل.

أرزة: استوحيت الريش من مادونا



أرزة أحبت تكون خفيفة من خلال ارتداء الريش، وقالت أنها "حضرت فستانها بيومين فقط".

أرزة شدياق



وهل تنافسين الفنانة مادونا بالريش؟

أوجه تحية كبيرة لـ مادونا وقد استوحيت إطلالتي بالريش منها، أما الشعر الأزرق فاخترت هذا اللون لأنه يعطي الأمل بالحياة.

وقد أحيا الحفل النجم ناجي الأسطا الذي غنى مجموعة من أغانيه المعروفة، بالإضافة إلى مجموعة أغان لكبار الفنانين.

ناجي الأسطا



أحاديث الطاولات



لم تهدأ الأحاديث بين مشاهير الـ"مت غالا" الذين حضروا الحفل، وأخذوا يلتقطون صور الـ"سيلفي" ويعبرون عن إعجابهم الكبير بإطلالات بعضهم البعض. كما تمحورت أحاديث حول الأعمال التي سيقدمها كل نجم في المرحلة المقبلة.

نجح منظمو الحفل في أول حدث لـ "مت غالا" لبنان في استقطاب عدد لابأس به من نجوم لبنان وسوريا، على أمل أن نرى مشاهدات أكبر من نجوم الصف الأول ويذهب ريعه لصالح مؤسسات إنسانية تكون بحاجة إلى المساعدة.



تتابعون غداً لقطات حصرية بالفيديو من الحفل وتشاهدون إطلالات النجوم والنجمات لتختاروا الإطلالة الأغرب.

فادي حرب وخطيبته وجو وجيمي صادر

