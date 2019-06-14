شاهد.. لحظة وصول نانسي عجرم الى السعودية لاحياء اول حفلاتها

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يونيو 2019 02:24 صباحاً - وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، امس الخميس، إلى المملكة ؛ استعدادًا لإحياء أول حفل غنائي لها في السعودية، ضمن فعاليات ”موسم جدة“ الفني، الذي يقام بين شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل، فيديو لنانسي عجرم فور وصولها، حيث ظهرت عليها الفرحة الغامرة، وسط تشديدات أمنية بفندق إقامتها، والتقط الجمهور معها الصور التذكارية.
في ذات السياق، أرفقت نانسي عجرم، بتعليقها على حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، موقع حجز التذاكر، وتُباع في جميع فروع ”فيرجين ميجا ستور“ بالسعودية. ويرافق نانسي الحفل مواطنها الفنان وائل جسّار.
وجاءت أسعار التذاكر على 4 فئات هي: الذهبية وقيمتها 750 ريالًا، والفئة الفضية وقيمتها 550 ريالًا، والفئة البرونزية وقيمتها 350 ريالًا، والفئة البلاتينية وقيمتها 150 ريال.
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