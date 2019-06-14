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الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء أمس، الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة الجزائرية وردة، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

 

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة ومتنوعة لأجمل أغنيات الفنانة الراحلة منها وحشتونى، حكايتى مع الزمان، ليالينا، لعبة الأيام، بتونس بيك، على عينى، العيون السود، إضافة إلى موسيقى فى يوم وليلة وحرمت أحبك.

 

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شارك فى الحفل الفنانتان مروة حمدى وإيمان عبد الغنى وعازف القانون ماجد سرور.

 

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية تأسست فى الموسم الفنى عام 2004 ، وتضم عددا من نجوم الشباب الواعد، وشاركت الفرقة فى العديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية، ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور.

 

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