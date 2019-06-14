شكرا لقرائتكم خبر عن "جدل صولو".. الأردنى محمود ردايدة يعود للقاهرة بحفل غنائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقى الأردنى محمود ردايدة لمفاجأة جمهور المزيكا "البديلة" المصرى بإطلالة غنائية مفاجئة بشكل منفرد، فى جاردن سيتى، وذلك فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة. ردايدة المعروف بكونه مؤسس وقائد فرقة جدل الأردنية، يطل خلال الحفل الجماهيرى بشكل غنائى "صولو" بالاتكال على صوته وعزف الجيتار بدون الفرقة، مع تقديمه توليفة سماعية من أفضل أغانى جدل المعروفة لدى المصريين، منها "سلمى" و"الماكينة" و"بخاف من الكومتمنت"، بجانب وصلة منوعة من روائع أجدد ألبومات الفرقة الأردنية "مليون"، والذى ظهر للنور منذ حوالى سنة. Advertisements

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