شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مجد القاسم يطرب جمهور الساقية بأشهر أغنياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان السورى مجد القاسم، اليوم الخميس، حفله الغنائى بساقية عبد المنعم الصاوى، وقدم باقة من أشهر أغانيه أبرزها: "قسوة قلبك ليا، غمض عنيك، أمرك حبيبى، نكتة بايخة، بأمر الهوى، ولاقى "مجد" احتفاء كبيرا من جمهوره ورددوا معه أغانيه.

وكان الفنان مجد القاسم قد أحيا حفلا غنائيا في لبنان ثانى وثالث أيام عيد الفطر، بأحد المطاعم بمدينة صيدا اللبنانية، وذلك بمشاركة نجم الدبكة اللبنانية شوقى عواضة، وطرح مؤخراً أغنية "سينجل "باللهجة الخليجية تحمل عنوان "دقيقة"، من كلمات بندر بن لحمر والحان مصطفى غانم وتوزيع حاتم نصر.

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