رغم حبها الشديد لخطيبها.. جينيفر لوبيز متعقدة من الجواز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل جينيفر لوبيز بصحبة خطيبها اليكس رودريجز لاعب البيسبول السابق ثنائياً من أنجح الثنائيات فى العالم على مدار السنوات الماضية قبل أن يتوجا علاقتهما بالخطوبة مؤخراً، واهتمام عدد كبير من المواقع منذ فترة بموعد زواج الثنائى بعدما أكدت عدة تقارير فى وقت سابق عن نيتهما فى إعلان الأمر قريباً، إلا أنه ووفقاً لتقرير أخير نشر فى الديلى ميل ومواقع فنية أجنبية أخرى، فإن النجمة التي تخطت 49 عاما تخشى من تلك الخطوة لعدة أسباب.
تلك الأسباب تتعلق بأن جينيفر لوبيز لا تتحمل الدخول فى علاقة زواج فاشلة مرة أخري برغم المحبة التى تكنها لـ اليكس رودريجز خاصة أن الثنائى يعيشا حالياً أفضل لحظاتهما مثلما كانت تعيش فى السابق برفقة ثلاثة زيجات مرت بها فشلت جميعاً، سواء بصحبة نجم الغناء مارك أنتونى أو بن أفليك كما ارتبطت قبلهما بزواج سبب لها مشاكل كبير رغم أنه لم يتخط عاما واحدا من أوجاني نوا الذى هددها فيما بعد بفضائح وتسريب فيديو جنسى بينهما قبل نجاحها فى إيقافه، .. كل تلك التجارب التي مرت بها جينيفر ربما تسببت فى عقدة لها من الزواج دفعتها لتفضيل الاستمرار فى علاقتها على هذا النحو من اليكس رودريجز.
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