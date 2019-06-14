صبا مبارك وسط الورود ولقاء الخميسي في "الجيم".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التوتاصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام عبدالغفور

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لها بإطلالة صيفية.

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط مجموعة من الورود.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، من أحد صالات الألعاب الرياضية.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء زيارتها لإحدى الدول الأجنبية.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان قصير، أثناء زيارتها لاستراليا.

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل سيارتها، وهي تتجول في شوارع العاصمة السورية دمشق.