مشهدان أعجبا عمرو دياب في زي الشمس.. تعرف عليهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة دينا الشربيني إن نجاح مسلسل "زي الشمس" سبب لها سعادة كبيرة خاصة أن النجاح يأتي في الموسم الرمضان المزدحم، مشيرة إلى أن سعادتها زادت بمشاركة أحمد السعدني وأحمد داوود وريهام عبدالغفور وجمال سليمان وسوسن بدر.

وأضافت دينا الشربيني في حوارها عبر برنامج "أسرار النجوم" المذاع على راديو "نجوم إف إم"، الخميس، أن الفنان عمرو دياب كان طوال الوقت معها في ستوديو التصوير، وأشاد بمشهدين في المسلسل هما مشهد الخيانة الذي أعاتب فيه أحمد السعدني، مشيرة إلى أن دياب شاهد المشهد في الميكساج وعلق قائلا:" إيه الحلاوة دي".

وتابعت دينا الشربيني أن المشهد الثاني الذي أعجب دياب هو مشهد المشرحة، للتعرف على جثة فريدة.

مسلسل "زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني وجمال سليمان وسوسن بدر وأحمد صلاح السعدني وأحمد داود، من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.