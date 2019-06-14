بالفيديو: إطلالة صيفية مثيرة للجين عمران بالقرب من أحد المسابح

أثارت الإعلامية لجين عمران إعجاب جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشرت فيديو جديد لها يوثق إطلالتها الخاطفة بالقرب من احد المسابح أثناء كواليس احد أعمالها الدعائية.
وحقق الفيديو أكثر من 458 ألف مشاهدة على موقع ” إنستجرام ” في عدة ساعات وسط إشادة بفستانها الصيفي الذي يحمل الكثير من الطاقة الإيجابية .
الجدير بالذكر ان ” عمران ” سبق وحازت على إعجاب الجمهور بعدما نشرت صور جديدة من نوعها أثناء إرتدائها لعدسات لاصقة ملونة مع إظهار قليل من النمش على وجهها.
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