أصدرت نيابة التهرب من الضرائب المصرية، اليوم الخميس، قرارا بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي؛ لمطالبته بسداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه.
وكشفت تحقيقات نيابة التهرب من الضرائب، قيام فاروق الفيشاوي بالمشاركة في مسلسلات ”أولاد الحلال، و“عفريت القرش“، و“قاتل بلا أجر“، و“حياة شمس الأنصاري“، إضافة إلى دعاية لإحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال بلغت ثلاثة ملايين و880 ألف جنيه.
يذكر أن النيابة استدعت الفيشاوي أكثر من مرة، ولم يمتثل للحضور إلى مقر نيابة التهرب من الضرائب، مما اضطرها لإصدار قرارها بجلبه.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء المصري يصدر أمرًا عاجلًا بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي.. والكشف عن التهمة الموجهة إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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