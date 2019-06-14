رامي عياش يردّ على صحافيّة لبنانيّة انتقدت كليبه: لغتك لغة شارع!

لم يتهاون المطرب اللّبنانيّ، رامي عياش، في الرّدّ على صحافيّة لبنانيّة، انتقدت كليبه الجديد “يا سكاكر السكر” الذي صوره مع الفنّانة المصريّة، فيفي عبده.

وتعرّض المطرب اللّبنانيّ لهجوم ساخر من الصّحفيّة اللّبنانيّة، رحاب ضاهر، اتّهمته بتقليد إطلالة ماجد المهندس، كما سخرت من فيفي عبده، في تغريدة عبر تويتر، قالت فيها: “أول شي جاكيت ماجد المهندس ما بتقطع، ثاني شي بالنسبة إلى الغنية والكليب أكثر من مرة لا بتنسمع ولا بنتشاف، ثالثا انه فوفا صارت كثير مستهلكة عالشوسال ميديا فا ما عادت مادة دسمة والحوار اخر الكليب ودلع فيفي بيوجع القلب”.

ردّ عياش جاء قاسيًا، وأعاد نشر التغريدة، وأرفقها بردّ، قائلا: “لغتك لغة شارع، ورأيك ليس قريبا حتى من النقد، أنا بس مع الصحافة المحترمة ومع أي رأي يقال باحترام، نوعك صار عار عالصحافة” مضيفًا: “ماجد المهندس محترم مش هيك بينحكا يا عيب الشوم عليكي”.