بالصور.. وائل جسار يُشعل حماس جمهوره في جده

تألق المطرب وائل جسار، الليلة خلال الحفل الذي أحياه بالسعودية، بمشاركة المطربة اللبنانية نانسي عجرم، وسط حضورًا جماهيريًا ضخمًا، وذلك ضمن موسم "حفلات جده"، التى تُقام برعاية الهيئة العامة للترفيه.
سعادته بالتواجد بينهم مؤكدًا علي أن تلك السهرة مميزة بحضورهم، كما توجه في النهاية بشكر خاص للسعودية والقائمين على الحفل.
بدأ جسار، الحفل وسط هاتف الجماهير الغفيرة، بتوجيه الشكر لهم وعبر عن
أفتتح وائل جسار الأمسية بأغنية "غريبة الناس"، ثم "جرح الماضي"، وأتبعهما بباقة
يذكر أن وائل جسار انتهي مؤخرًا تسجيل أغنية جديدة بعنوان "خليها في بالك"، تمهيدًا لطرحها بشكل منفرد، والأغنية من كلمات وألحان صلاح الكردى، وهندسة صوت ياسر أنور، وتوزيع أحمد أمين.
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