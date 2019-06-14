بالصور.. وائل جسار يُشعل حماس جمهوره في جده

تألق المطرب وائل جسار، الليلة خلال الحفل الذي أحياه بالسعودية، بمشاركة المطربة اللبنانية نانسي عجرم، وسط حضورًا جماهيريًا ضخمًا، وذلك ضمن موسم "حفلات جده"، التى تُقام برعاية الهيئة العامة للترفيه.





بدأ جسار، الحفل وسط هاتف الجماهير الغفيرة، بتوجيه الشكر لهم وعبر عن

سعادته بالتواجد بينهم مؤكدًا علي أن تلك السهرة مميزة بحضورهم، كما توجه في النهاية بشكر خاص للسعودية والقائمين على الحفل.أفتتح وائل جسار الأمسية بأغنية "غريبة الناس"، ثم "جرح الماضي"، وأتبعهما بباقةمن أروع أغانية، وعدد من الأعمال القديمة التي أعتاد تقديمها في حفلاته مثل أغنية "نسم علينا الهوا"، للمطربة الكبيرة فيروز، وسط حماس الجمهور وهتافهم.يذكر أن وائل جسار انتهي مؤخرًا تسجيل أغنية جديدة بعنوان "خليها في بالك"، تمهيدًا لطرحها بشكل منفرد، والأغنية من كلمات وألحان صلاح الكردى، وهندسة صوت ياسر أنور، وتوزيع أحمد أمين.