شاهد.. يارا تكشف عن موعد طرح فيديو كليب "شو بدّو"

كشفت المطربة يارا عن موعد طرح أحدث أغانيها والتي تحمل أسم "شو بدّو"، علي طريقة الفيديو كليب، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
فكتبت يارا عبر حسابها: "باقي يومين على طرح أغنية وكليب شو بدّو يلّا اشتركوا هلّق في قناتي الرّسميّه على اليوتوب.. لتكونوا أوّل مين يشوف الكليب"، والأغنية من كلمات أحمد
يذكر أن أخر أعمال يارا أغنية "مليت"، التي قدمتها مع الفنان الجزائري دوزي، من كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.
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