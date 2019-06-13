شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه اتهام للممثل كوبا جودينج جونيور فى واقعة تحرش بمانهاتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية إن الممثل كوبا جودينج جونيور اتهم اليوم الخميس بلمس امرأة على غير رغبتها بعد أن اتهمته المرأة بأنه تحرش بها فى حانة بمانهاتن فى مطلع الأسبوع.

وقال مكتب الشؤون العامة فى إدارة الشرطة إن جودينج جونيور، الذى شارك فى بطولة فيلم (جيرى ماجواير)، اتهم بعد أن سلم نفسه للشرطة اليوم الخميس.

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ويواجه جودينج جونيور اتهاما باللمس عنوة فى واقعة حدثت يوم الأحد عندما قالت امرأة لم تكشف عن هويتها إنه لمس صدرها فى الحانة ،وقال مارك هيلر محامى جودينج جونيور إنه "على ثقة تامة بتبرئة ساحة موكله". وأضاف للصحفيين أن جودينج جونيور سيدفع بأنه غير مذنب فى أول جلسة للمحاكمة.

وذكر المحامى أنه شعر بالصدمة لأن القضية تحركت بعد أن قدم للشرطة شريطا من كاميرات المراقبة الأمنية من الحانة قال المدعى العام إنه لم يظهر أى سلوك إجرامى من جودينج جونيور.

وفاز جودينج جونيور بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم (جيرى ماجواير).