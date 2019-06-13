بالتفاصيل.. نيللى كريم تعوض غيابها عن الدراما بـ "كازابلانكا" والفيل الأزرق2"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعوض النجمة نيللى كريم غيابها عن الدراما هذا العام بمشاركتها فى السينما، حيث تشارك بفيلمين دفعة واحدة خلال موسمي عيد الفطر والأضحى معا، حيث تشارك فى بطولة فيلم "كازابلانكا" بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائى، متصدرا شباك التذاكر بإيرادات وصلت 36 ونصف مليون جنيه، حيث نال إشادات عدة من حيث السيناريو والأداء التمثيلى، فضلا عن الإخراج والتصوير والديكورات وخلافه.
فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.
كما تشارك نيللى كريم فى بطولة فيلم "الفيل الأزرق2"، للنجم كريم عبد العزيز، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الأضحى، والذى يتوقع له الجميع بحصد إيرادات ضخمة، نظرا لقوة السيناريو والإخراج، حيث نال البرومو الرسمى إشادات كبيرة من النقاد ورواد السوشيال ميديا، ووصلت عدد مشاهدته إلى 8 ملايين بعد أقل من 48 ساعة.
وكان الجزء الأول من الفيلم قد حقق إيرادات كبيرة فى تاريخ السينما وقت طرحه عام 2014، من إخراج مروان حامد .
يذكر أن فيلم"الفيل الأزرق2" يجمع عدد كبير من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والاعلامية اسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول، عن رواية بنفس السم للكاتب أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار للجزئين .
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