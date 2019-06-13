شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 9 أيام.. "كازابلانكا" يبهر الجميع بـ39 مليونا.. و"الممر" فى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 9 أيام على سباق عيد الفطر السينمائى، ما زال فيلم "كازابلانكا"، قادرًا على تحقيق أرقام قياسية فيما يتعلق بالإيرادات اليومية التى يجمعها الفيلم، فضلاً عن تصدره الإيرادات بفارق كبير عن المركز الثانى، وهو ما لم يحدث من قبل فى المواسم السينمائية الماضية

فيلم "كازابلانكا"، حقق حتى مساء أمس الأربعاء 12 يونيو مبلغ 38 مليونًا و400 ألف و990 جنيهًا، وعلى مدار الفترة الماضية جاءت إيراداته منذ انطلاق عرضه كالتالى، الثلاثاء ليلة وقفة عيد الفطر مليون و400 ألف جنيه، والأربعاء أول أيام العيد 6 ملايين و722 ألفا وهو رقم قياسى لم يحدث من قبل، والخميس ثانى يوم العيد 8 ملايين و51 ألفًا جنيه وهو رقم قياسى آخر ويعد بالفعل أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، والجمعة ثالث أيام العيد 7 ملايين و128 ألف جنيه، وحصد السبت الماضي 5 ملايين و82 ألف جنيه، بينما حقق الأحد 3 ملايين و309 آلاف، وحقق الاثنين 10 يونيو مبلغ 2 ملايين و531 ألف جنيه، وحقق الثلاثاء 11 يونيو إيرادات بلغت 2 مليون و148 ألف جنيه، أما أمس الأربعاء فحقق إيرادات بلغت 2 مليون و16 ألف جنيه.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

وجاء فيلم "الممر"، للنجوم أحمد عز وأحمد رزق وهند صبرى وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسنى، فى المركز الثانى محققًا إيرادات 21 مليونا و773 ألفا و261 جنيها بعد 9 أيام عرض، ويعد هذا الرقم جيدًا للغاية، خاصة أنه فيلم حربى وطنى، وعادة مثل هذه الأفلام لا تلقى إعجاب جمهور العيد الذى يبحث عن الأكشن والكوميديا، لكن نظرًا لأهمية الفيلم الذى يتناول إحدى بطولات قوات الصاعقة المصرية، استطاع أن يصل لهذا الإيراد، ومن المتوقع له أن يحقق المزيد خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى السيناريو والحوار أمير طعيمة.

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واحتل المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، للكوميديان رامز جلال، حيث حقق فى 9 أيام إيرادات بلغت 16 مليونا و161 ألفا و209 جنيها، ويشاركه البطولة الفنانون جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

وجاء فى المركز الرابع فيلم "حملة فرعون" حيث حقق فى 9 أيام عرض، 11 مليونا و696 ألفا و861 جنيهًا، وهو من بطولة النجوم عمرو سعد ومحمود عبد المغنى وروبى ورامز أمير، والملاكم العالمى مايك تايسون وكرم جابر وآخرون، للمخرج رؤوف عبد العزيز.

وتذيل سباق موسم عيد الفطر، فيلم "محمد حسين"، للنجم محمد سعد، حيث جاء فى المركز الخامس بإيرادات ضعيفة للغاية، حيث لم يحقق سوى 2894584 جنية، والفيلم يشارك فى بطولته كل من بيومى فؤاد ومى سليم ومحمد ثروت وسمير صبرى ومها أبو عوف، من إخراج محمد على.