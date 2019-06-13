شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رولا سعد تستعد لطرح أغنية جديدة لمنتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية رولا سعد لطرح أغنية جديدة يوم السبت المقبل، وتهديها للمنتخب المصري قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها مصر.
وقالت رولا سعد: "انتهيت تمامًا من تسجل الأغنية وأستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب لطرحها عبر القنوات الفضائية خلال الأيام القليلة المقبلة، معربة عن سعادتها بتقديم هذه الأغنية لوطنها الثانى مصر وللشعب المصرى الذى احترمه وأكن له الحب ولا أشعر بأنى غريبة أثناء تواجدى معهم، لأن مصر أم الدنيا وهى الوطن الكبير لكل الأمة العربية وشعبه معروف بالشهامة والكرم دائمًا.
الأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف
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