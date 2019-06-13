شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده عن واقعة "اللايف": لا أهتم.. مركزة فى شغلى وبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت النجمة فيفى عبده على الهجوم الذى نالته على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب ردها على تعليق أحد متابعيها على "فيديو بث مباشر"، شاركته عبر حسابها الرسمى على موقع "سناب شات"، وصفه البعض بغير اللائق.

وقالت "فوفا" فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": لا أهتم بكل هذا الهجوم مركزة فى شغلى وبس، ووقتها كنت فى الكويت أقدم مسرحية "ينانوة جليعة" على مسرح السالمية بالكويت".

وتابعت فيفى عبده: "دائما يثار الجدل حولى دون أسباب.. أضحك أو أعيط أو أتعب بيهاجمونى عشان كدة لا أهتم وأركز فى شغلى فقط".

Advertisements

واختتمت فيفى عبده تصريحاتها بأنها تجسد شخصية امرأة لأب كويتى وأم مصرية فى مسرحية "ينانوة جليعة" ، وسعيدة بالمشاركة مع فنانين كبار من دولة الكويت الشقيقة، وإن شاء الله المسرحية هتلف العالم العربى كله".

كانت الفنانة فيفى عبده قد أثارت موجة من الجدل بسبب ردها على تعليق أحد متابعيها على "فيديو بث مباشر"، شاركته عبر حسابها الرسمى على موقع "سناب شات"، انفعلت فيه على متابع علق بأنها "عجوز"، لترد عليه: "كل الأنوثة دى وعجوزة".